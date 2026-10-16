ECON GmbH
Cómo contactar
Sede
4616 Weißkirchen an der Traun
Austria
Perfil de la empresa
ECON – PELLETIZING IS IN OUR DNA …
… significa para la empresa hacer posible lo imposible en el ámbito de la granulación.
ECON es desde hace 25 años EL especialista en granulaciones submarinas. La empresa se ha consolidado como líder en innovación en el ámbito de los sistemas de granulación gracias a procesos constantes de desarrollo técnico. Desde su fundación en el año 1999, ECON ha registrado numerosas patentes.
Su compromiso con la mejora continua y el desarrollo técnico convierte a ECON en un líder reconocido en el campo de la innovación de la producción de granulados.
Fabricantes de masterbatch y empresas de compounding y reciclaje aprecian la calidad y la eficiencia de las instalaciones de ECON.
Oportunidades de negocio
Granulación submarina, filtros de fusión, secadoras de granulado, hornos de pirólisis
Granulaciones submarinas con separación térmica para todas las aplicaciones termoplásticas.
ECON ofrece soluciones de producción innovadoras con
» Granulaciones submarinas (totalmente automatizadas).
» Secadoras de granulado y de material a granel.
» Filtros de fusión.
» Granulación por aire.
» Cambiadores de tamiz.
» Hornos de pirólisis,
para los siguientes ámbitos y sectores: "compounding & masterbatch", masterbatch de color, industria química y reciclaje de plástico.
ECON busca tanto nuevos clientes como agentes/representantes comerciales para continuar su proceso de expansión.
Contacto para los interesados:
ECON Brasil
88.180-191 Antônio Carlos | SC
Brasil