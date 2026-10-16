ECON – PELLETIZING IS IN OUR DNA …

… significa para la empresa hacer posible lo imposible en el ámbito de la granulación.

ECON es desde hace 25 años EL especialista en granulaciones submarinas. La empresa se ha consolidado como líder en innovación en el ámbito de los sistemas de granulación gracias a procesos constantes de desarrollo técnico. Desde su fundación en el año 1999, ECON ha registrado numerosas patentes.

Su compromiso con la mejora continua y el desarrollo técnico convierte a ECON en un líder reconocido en el campo de la innovación de la producción de granulados.

Fabricantes de masterbatch y empresas de compounding y reciclaje aprecian la calidad y la eficiencia de las instalaciones de ECON.

Sede central de ECON en Austria © ECON GmbH