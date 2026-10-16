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ECON GmbH

Acerca de
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ECON es, desde hace 25 años, especialista en granulaciones submarinas.

La empresa busca: clientes

Sector

Cómo contactar

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Sede

ECON GmbH
Biergasse 9
4616 Weißkirchen an der Traun
Austria
+437243565600
+4372435656019
office@econ.eu
https://www.econ.eu
vCard
Sobre la empresa

Perfil de la empresa

ECON – PELLETIZING IS IN OUR DNA …
… significa para la empresa hacer posible lo imposible en el ámbito de la granulación.

ECON es desde hace 25 años EL especialista en granulaciones submarinas. La empresa se ha consolidado como líder en innovación en el ámbito de los sistemas de granulación gracias a procesos constantes de desarrollo técnico. Desde su fundación en el año 1999, ECON ha registrado numerosas patentes.
Su compromiso con la mejora continua y el desarrollo técnico convierte a ECON en un líder reconocido en el campo de la innovación de la producción de granulados.
Fabricantes de masterbatch y empresas de compounding y reciclaje aprecian la calidad y la eficiencia de las instalaciones de ECON.

Edificio
Sede central de ECON en Austria © ECON GmbH
Imagen del producto
EUP (granulación bajo el agua) + EWT (sistema de agua de proceso y secado) © ECON GmbH
Oportunidades de negocio

Oportunidades de negocio

Granulación submarina, filtros de fusión, secadoras de granulado, hornos de pirólisis

Granulaciones submarinas con separación térmica para todas las aplicaciones termoplásticas.

ECON ofrece soluciones de producción innovadoras con

» Granulaciones submarinas (totalmente automatizadas).
» Secadoras de granulado y de material a granel.
» Filtros de fusión.
» Granulación por aire.
» Cambiadores de tamiz.
» Hornos de pirólisis,

para los siguientes ámbitos y sectores: "compounding & masterbatch", masterbatch de color, industria química y reciclaje de plástico.
ECON busca tanto nuevos clientes como agentes/representantes comerciales para continuar su proceso de expansión.

Contacto para los interesados:

Dominik KLINE
ECON Brasil
Rua Maria Reitz Schmitz 110
88.180-191 Antônio Carlos | SC
Brasil
+55 48 99100 3555
d.kline@econ-br.com
vCard
Imagen del producto
Granulación bajo el agua EUP © ECON GmbH