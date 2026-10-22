MCI Internationale Hochschule GmbH
Cómo contactar
Sede
6020 Innsbruck
Austria
Perfil de la empresa
BEYOND A UNIVERSITY.
Como Unternehmerische Hochschule® (Escuela Superior Empresarial), MCI aúna ciencia, economía y consultoría en un proyecto único en su género.
MENTORING THE MOTIVATED.
La amplia cartera de programas comprende ciclos internacionales de licenciatura y máster en los campos de economía & sociedad y tecnología & ciencias de la vida.
Esta oferta se completa con una formación ejecutiva de primera categoría para empleados y directivos.
WHY NOT STUDY AT THE TOP?
Internacionalidad, calidad y excelencia son los pilares fundamentales de una formación de primera categoría que permite a los alumnos de MCI disfrutar de las mejores perspectivas a la hora de desarrollar su carrera profesional a nivel internacional.
Formación y capacitación internacionales
Oportunidades de negocio
Formación y educación internacionales
Con más de 300 universidades asociadas en todo el mundo, numerosos programas de doble grado, prestigiosas acreditaciones y una potente red, MCI | Die Unternehmerische Hochschule® es el lugar ideal para estudiar una carrera de ámbito internacional.
MCI ofrece ciclos de licenciatura y máster, estudios de postgrado, especialización académica, programas de doctorado, cursos para obtener certificaciones y seminarios de gestión centrados en el ámbito práctico.