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MCI Internationale Hochschule GmbH

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Como Universidad Empresarial ("Unternehmerische Hochschule®") en Innsbruck, MCI combina ciencia, economía y consultoría en un concepto único.

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MCI Internationale Hochschule GmbH
Universitätsstraße 15
6020 Innsbruck
Austria
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office@mci.edu
http://www.mci.edu
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Sobre la empresa

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BEYOND A UNIVERSITY.
Como Unternehmerische Hochschule® (Escuela Superior Empresarial), MCI aúna ciencia, economía y consultoría en un proyecto único en su género.

MENTORING THE MOTIVATED.
La amplia cartera de programas comprende ciclos internacionales de licenciatura y máster en los campos de economía & sociedad y tecnología & ciencias de la vida.
Esta oferta se completa con una formación ejecutiva de primera categoría para empleados y directivos.

WHY NOT STUDY AT THE TOP?
Internacionalidad, calidad y excelencia son los pilares fundamentales de una formación de primera categoría que permite a los alumnos de MCI disfrutar de las mejores perspectivas a la hora de desarrollar su carrera profesional a nivel internacional.
Formación y capacitación internacionales

Personas
© MCI Internationale Hochschule GmbH
Edificio
© MCI Internationale Hochschule GmbH
Oportunidades de negocio

Oportunidades de negocio

Formación y educación internacionales

Con más de 300 universidades asociadas en todo el mundo, numerosos programas de doble grado, prestigiosas acreditaciones y una potente red, MCI | Die Unternehmerische Hochschule® es el lugar ideal para estudiar una carrera de ámbito internacional.
MCI ofrece ciclos de licenciatura y máster, estudios de postgrado, especialización académica, programas de doctorado, cursos para obtener certificaciones y seminarios de gestión centrados en el ámbito práctico.

Edificio
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