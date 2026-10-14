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Meusburger Georg GmbH & Co KG

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Meusburger es líder del mercado en componentes normalizados de alta precisión para la fabricación de moldes y troqueles.

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Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstraße 42
6960 Wolfurt
Austria
+4355746706
+435574670612
office@meusburger.com
http://www.meusburger.com
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Sobre la empresa

Perfil de la empresa

Desde hace más de 60 años, clientes de todo el mundo confían en nuestros productos estandarizados de alta calidad y en nuestra experiencia en el procesamiento de acero.

Meusburger en Colombia ofrece componentes de alta calidad para la industria de inyección de plástico, entre ellos expulsores, elementos de guía, conexiones para refrigeración, sensores, sistemas de canal caliente y controladores de temperatura. Con asesoría técnica, bases de molde estandarizadas y soluciones innovadoras, apoyamos a nuestros clientes para que sus procesos de producción sean más eficientes, precisos y rentables.

imagen de la persona y del producto
© Meusburger Georg GmbH & Co KG
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© Meusburger Georg GmbH & Co KG
Oportunidades de negocio

Oportunidades de negocio

Socio confiable para la industria de moldes y troqueles

Componentes normalizados de alta precisión, sistemas de canal caliente y asesoría técnica

Buscamos establecer un contacto directo con fabricantes de moldes para inyección de plástico, empresas de moldeo por inyección y fabricantes de maquinaria en Colombia. Presentamos componentes normalizados de alta precisión, sistemas de canal caliente y soluciones para refrigeración, sistemas de expulsión y control de temperatura.
Nuestro objetivo es desarrollar relaciones comerciales a largo plazo y apoyar a nuestros clientes con productos de alta calidad, experiencia técnica y asesoría personalizada.

Si está interesado, puede ponerse en contacto directamente en Colombia:

Leo Gomez
+57 311 851 3578
l.gomez@meusburger.mx
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