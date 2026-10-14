Meusburger Georg GmbH & Co KG
Cómo contactar
Sede
6960 Wolfurt
Austria
Perfil de la empresa
Desde hace más de 60 años, clientes de todo el mundo confían en nuestros productos estandarizados de alta calidad y en nuestra experiencia en el procesamiento de acero.
Meusburger en Colombia ofrece componentes de alta calidad para la industria de inyección de plástico, entre ellos expulsores, elementos de guía, conexiones para refrigeración, sensores, sistemas de canal caliente y controladores de temperatura. Con asesoría técnica, bases de molde estandarizadas y soluciones innovadoras, apoyamos a nuestros clientes para que sus procesos de producción sean más eficientes, precisos y rentables.
Oportunidades de negocio
Socio confiable para la industria de moldes y troqueles
Componentes normalizados de alta precisión, sistemas de canal caliente y asesoría técnica
Buscamos establecer un contacto directo con fabricantes de moldes para inyección de plástico, empresas de moldeo por inyección y fabricantes de maquinaria en Colombia. Presentamos componentes normalizados de alta precisión, sistemas de canal caliente y soluciones para refrigeración, sistemas de expulsión y control de temperatura.
Nuestro objetivo es desarrollar relaciones comerciales a largo plazo y apoyar a nuestros clientes con productos de alta calidad, experiencia técnica y asesoría personalizada.