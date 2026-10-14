© Meusburger Georg GmbH & Co KG

Desde hace más de 60 años, clientes de todo el mundo confían en nuestros productos estandarizados de alta calidad y en nuestra experiencia en el procesamiento de acero.

Meusburger en Colombia ofrece componentes de alta calidad para la industria de inyección de plástico, entre ellos expulsores, elementos de guía, conexiones para refrigeración, sensores, sistemas de canal caliente y controladores de temperatura. Con asesoría técnica, bases de molde estandarizadas y soluciones innovadoras, apoyamos a nuestros clientes para que sus procesos de producción sean más eficientes, precisos y rentables.

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