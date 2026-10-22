Tiroler Rohre GmbH
Cómo contactar
Sede
6060 Hall in Tirol
Austria
Perfil de la empresa
Tiroler Rohre GmbH (TRM) desarrolla, produce y comercializa sistemas de tuberías y pilotes de alta calidad, fabricados con hierro fundido dúctil, para el transporte de agua y la construcción de infraestructuras especiales.
Se trata de productos robustos, de alto rendimiento y larga vida útil. Destacan especialmente por sus ventajas ecológicas y económicas. Gracias a las propiedades del hierro fundido dúctil y al conocimiento experto de los ámbitos de aplicación de sus productos, Tiroler Rohre GmbH está en condiciones de satisfacer incluso exigencias extremas.
Los ámbitos de uso de estos sistemas de tuberías dúctiles son muy variados:
• Suministro de agua potable.
• Recogida de aguas residuales.
• Conducciones de turbinas.
• Instalaciones de nieve artificial.
• Conducciones de agua para la extinción de incendios.
• Procesos de instalación sin zanjas.
Oportunidades de negocio
Sistemas de tuberías y de conducción de agua de alta calidad elaborados con fundición dúctil
Tiroler Rohre GmbH, empresa tradicional situada en el corazón de los Alpes, busca nuevos contactos comerciales y tiene previsto ampliar su negocio en los ámbitos siguientes:
• Suministro de agua potable y recogida de aguas residuales.
• Procesos de instalación sin zanjas.
• Producción técnica de nieve artificial.
• Pequeñas centrales hidroeléctricas.
• Sistemas de extinción de incendios.
• Minería.
Objetivos:
- Captación de nuevos clientes en general.