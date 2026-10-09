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Acredia Versicherung AG

Rövid bemutatkozás
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55 százalék piaci részesedés és összesen 29,9 milliárd euró obligó: az ACREDIA Ausztria vezető hitelbiztosítója és a követelések védelmét bel- és külföldön egyaránt ellátja. Biztosítottjai számára figyelemmel kíséri a kockázatokat és beugrik, ha egy ügyfél nem tud fizetni.

Az ACREDIA csoport bevétele 89,1 millió ...

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