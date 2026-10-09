Acredia Versicherung AG
Rövid bemutatkozás
55 százalék piaci részesedés és összesen 29,9 milliárd euró obligó: az ACREDIA Ausztria vezető hitelbiztosítója és a követelések védelmét bel- és külföldön egyaránt ellátja. Biztosítottjai számára figyelemmel kíséri a kockázatokat és beugrik, ha egy ügyfél nem tud fizetni.
55 százalék piaci részesedés és összesen 29,9 milliárd euró obligó: az ACREDIA Ausztria vezető hitelbiztosítója és a követelések védelmét bel- és külföldön egyaránt ellátja. Biztosítottjai számára figyelemmel kíséri a kockázatokat és beugrik, ha egy ügyfél nem tud fizetni.
Az ACREDIA csoport bevétele 89,1 millió ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Ausztria
1030 Wien
Ausztria
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Ausztria
8010 Graz
Ausztria
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Ausztria
4020 Linz
Ausztria
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Ausztria
6020 Innsbruck
Ausztria