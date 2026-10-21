Admonter Holzindustrie AG
Rövid bemutatkozás
Az ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG kiváló minőségű természetes fából készült termékek gyártója, ahol a termelés kizárólag az ausztriai Admontban történik. A nemzetközi vállalat 280 alkalmazottat foglalkoztat és évi 69 millió eurós árbevétellel (2021) rendelkezik.
Az ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG kiváló minőségű természetes fából készült termékek gyártója, ahol a termelés kizárólag az ausztriai Admontban történik. A nemzetközi vállalat 280 alkalmazottat foglalkoztat és évi 69 millió eurós árbevétellel (2021) rendelkezik.
Az időtálló Admonter termékek a legjobb választás a ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Ausztria
8911 Admont
Ausztria