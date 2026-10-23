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APV Technische Produkte Ges.m.b.H.

Rövid bemutatkozás
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Az APV Technische Produkte GmbH osztrák szóró-, vető- és műveléstechnikai alkalmazások gyártója. A gépek számos területen alkalmazhatók, legyen szó földművelésről, mező-, gyümölcs- vagy zöldségtermesztésről.

A termékpaletta magját a különböző méretű és kiszerelésű szóró- és vetőgépek alkotják, amelyek vetőmagok, ...

Ágazat

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Székhely

APV Technische Produkte Ges.m.b.H.
Dallein 62
3753 Hötzelsdorf
Ausztria
+4329138001
+4329138002
office@apv.at
http://www.apv.at
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