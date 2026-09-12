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ATM Recyclingsystems GmbH

Rövid bemutatkozás
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Az ATM (Arnold Technologie für Metallrecycling) több mint 80 év tapasztalattal rendelkezik és az ASCO Group International egyik vezető cége. A vállalat másodlagos nyersanyagok feldolgozására szolgáló fémújrahasznosító rendszereket fejleszt, tervez, gyárt és tart világszerte karban.

A Fohnsdorfban székelő cég számos ...

Ágazat

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Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Ausztria
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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