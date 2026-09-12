ATM Recyclingsystems GmbH
Rövid bemutatkozás
Az ATM (Arnold Technologie für Metallrecycling) több mint 80 év tapasztalattal rendelkezik és az ASCO Group International egyik vezető cége. A vállalat másodlagos nyersanyagok feldolgozására szolgáló fémújrahasznosító rendszereket fejleszt, tervez, gyárt és tart világszerte karban.
Az ATM (Arnold Technologie für Metallrecycling) több mint 80 év tapasztalattal rendelkezik és az ASCO Group International egyik vezető cége. A vállalat másodlagos nyersanyagok feldolgozására szolgáló fémújrahasznosító rendszereket fejleszt, tervez, gyárt és tart világszerte karban.
A Fohnsdorfban székelő cég számos ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Ausztria
8753 Fohnsdorf
Ausztria