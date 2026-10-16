magyar
Seitennavigation
Inhalt

Bertsch Foodtec GmbH

Rövid bemutatkozás
logó

Ágazat

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

Bertsch Foodtec GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz
Ausztria
+43555261350
bertschfoodtec@bertsch.at
https://www.bertsch.at
vCard