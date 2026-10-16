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BeverageScouts production & development GmbH

Rövid bemutatkozás
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A BeverageScouts italos dobozokba és 60ml üvegekbe tölthető italok és élelmiszer-kiegészítők fejlesztésére és gyártására szakosodott. Az Ön ötletére a BeverageScouts tudja a megoldást!

A BeverageScouts italtechnológusai bármilyen italt kifejlesztenek, legyen az energiaital, sportital, lifestyle ital. vagy egy ...

Ágazat

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

BeverageScouts production & development GmbH
Kaplanstraße 16
2020 Hollabrunn
Ausztria
+43295236063
+43295236064
office@beveragescouts.com
http://www.beveragescouts.com
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