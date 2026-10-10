Binder + Co AG
Rövid bemutatkozás
A Binder+Co a bármilyen típusú ömlesztett áru aprítására, szűrésére, nedves- és termikus kezelésére, valamint szortírozására, csomagolására és raklapra helyezésére szolgáló gépek nemzetközileg sikeres specialistája.
A Binder+Co a bármilyen típusú ömlesztett áru aprítására, szűrésére, nedves- és termikus kezelésére, valamint szortírozására, csomagolására és raklapra helyezésére szolgáló gépek nemzetközileg sikeres specialistája.
A stájeri Gleisdorfból származó cég világvezető az üvegújrahasznosításban és a nehezen szűrhető ...
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Székhely
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Ausztria
8200 Gleisdorf
Ausztria