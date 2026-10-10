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Binder + Co AG

Rövid bemutatkozás
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A Binder+Co a bármilyen típusú ömlesztett áru aprítására, szűrésére, nedves- és termikus kezelésére, valamint szortírozására, csomagolására és raklapra helyezésére szolgáló gépek nemzetközileg sikeres specialistája.

A stájeri Gleisdorfból származó cég világvezető az üvegújrahasznosításban és a nehezen szűrhető ...

Ágazat

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Székhely

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Ausztria
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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