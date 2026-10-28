Binderholz GmbH
Rövid bemutatkozás
A Binderholz GmbH fűrészüzem teljes körű szállítója tömörfa termékeknek és innovatív építészeti megoldásoknak. A tömörfa termékskála a fűrészárutól, a gyalult és profilozott fától, az egy- és többrétegű ragasztott táblásított panelektől a ragasztott laminált padlóig terjed. A binderholz fenntartható módon termel a ...
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Székhely
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Ausztria
6263 Fügen
Ausztria
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Ausztria
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Ausztria