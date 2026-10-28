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Binderholz GmbH

Rövid bemutatkozás
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A Binderholz GmbH fűrészüzem teljes körű szállítója tömörfa termékeknek és innovatív építészeti megoldásoknak. A tömörfa termékskála a fűrészárutól, a gyalult és profilozott fától, az egy- és többrétegű ragasztott táblásított panelektől a ragasztott laminált padlóig terjed. A binderholz fenntartható módon termel a ...

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