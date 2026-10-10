E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Rövid bemutatkozás
Az 1948-ban alapított Hawle családi vállalatként világelső a nehéz szerelvények gyártásában. A Hawle Austria Csoport tartós és minőségi szerelvényeket gyárt ivóvíz- és szennyvízrendszerekhez az európai normáknak és szabványoknak megfelelően.
Az 1948-ban alapított Hawle családi vállalatként világelső a nehéz szerelvények gyártásában. A Hawle Austria Csoport tartós és minőségi szerelvényeket gyárt ivóvíz- és szennyvízrendszerekhez az európai normáknak és szabványoknak megfelelően.
A víziparban egyedülálló 10 éves minőségi garancia is fémjelzi a vállalat ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Ausztria
4840 Vöcklabruck
Ausztria