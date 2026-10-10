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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

Rövid bemutatkozás
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Az 1948-ban alapított Hawle családi vállalatként világelső a nehéz szerelvények gyártásában. A Hawle Austria Csoport tartós és minőségi szerelvényeket gyárt ivóvíz- és szennyvízrendszerekhez az európai normáknak és szabványoknak megfelelően.

A víziparban egyedülálló 10 éves minőségi garancia is fémjelzi a vállalat ...

Ágazat

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Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Ausztria
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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