© Head Sport GmbH

HEAD SKI / CIPŐK / KÖTÉSEK – CSÚCSTELJESÍTMÉNY KÖLCSÖNZÉSHEZ ÉS ÉRTÉKESÍTÉSHEZ

A HEAD professzionális értékesítési hálózata biztosítja a HEAD termékek megbízható és zökkenőmentes ellátását, valamint a kereskedők és kölcsönző szervezetek számára a legmagasabb szintű szolgáltatást és támogatást nyújtja.

A HEAD átgondolt megoldásokat kínál a síkölcsönzés területén és kiváló minőségű termékeket az értékesítéshez. A világ legnagyobb síkölcsönzői közül sokan a HEAD-re támaszkodnak, és ezzel kihasználják a HEAD több éves nemzetközi kölcsönzőpartnerekkel való együttműködés során szerzett tapasztalatát és szakértelmét.