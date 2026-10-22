Head Sport GmbH
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Székhely
6921 Kennelbach
Ausztria
Cég profilja
1950 óta a HEAD az innovatív dizájn, a technikai kiválóság és a sport iránti szenvedély szinonimája. A HEAD nemzetközi márkaportfóliót forgalmaz:
• HEAD (téli sportok, ütős sportok és úszáshoz kapcsolódó termékek)
• PENN (tenisz- és squash-labdák)
• TYROLIA (sícipő-kötések)
• MARES/SSI/rEvo (búvárfelszerelés és -oktatás)
• LiveAboard (búvárutak)
• ZOGGS (úszófelszerelés)
• INDIGO (sí- és snowboardfelszerelés)
• AQUALUNG (búvár- és sznorkeltermékek)
Üzleti lehetőségek
HEAD SKI / CIPŐK / KÖTÉSEK – CSÚCSTELJESÍTMÉNY KÖLCSÖNZÉSHEZ ÉS ÉRTÉKESÍTÉSHEZ
A HEAD professzionális értékesítési hálózata biztosítja a HEAD termékek megbízható és zökkenőmentes ellátását, valamint a kereskedők és kölcsönző szervezetek számára a legmagasabb szintű szolgáltatást és támogatást nyújtja.
A HEAD átgondolt megoldásokat kínál a síkölcsönzés területén és kiváló minőségű termékeket az értékesítéshez. A világ legnagyobb síkölcsönzői közül sokan a HEAD-re támaszkodnak, és ezzel kihasználják a HEAD több éves nemzetközi kölcsönzőpartnerekkel való együttműködés során szerzett tapasztalatát és szakértelmét.