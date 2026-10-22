JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Rövid bemutatkozás
A JOANNEUM RESEARCH a gazdaság és az ipar számára fejleszt megoldásokat és technológiákat számos ágazatban és nemzetközi színvonalon végez minőségi kutatást.
Ágazat
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Székhely
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Ausztria
8010 Graz
Ausztria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Ausztria
8010 Graz
Ausztria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Ausztria
8010 Graz
Ausztria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
Ausztria
8160 Weiz
Ausztria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Steyrergasse 17
8010 Graz
Ausztria
8010 Graz
Ausztria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Ausztria
8010 Graz
Ausztria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
Ausztria
9020 Klagenfurt
Ausztria