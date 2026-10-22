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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

Rövid bemutatkozás
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A JOANNEUM RESEARCH a gazdaság és az ipar számára fejleszt megoldásokat és technológiákat számos ágazatban és nemzetközi színvonalon végez minőségi kutatást.

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