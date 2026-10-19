Kraus & Naimer Produktion GmbH
Rövid bemutatkozás
A Kraus & Naimer régóta meghatározó szereplője az elektro- és kapcsolókészülék-technikai ágazatnak. A nagy fokú vertikális integráció, a termékek egyszerű szerelhetősége, a jelentős szaktudás, a világszerte érvényes tanúsítványok és az egyedülálló moduláris rendszer adta rugalmas megoldások a Kraus & Naimert első ...
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Székhely
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Ausztria
1180 Wien
Ausztria