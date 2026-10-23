Lech-Zürs Tourismus GmbH
Rövid bemutatkozás
Lech Zürs egy a voralbergi Arlberg régió szívében található község. Az Arlberg régió a tizenkét tagot számláló és exkluzív "Best of Alps" régiók egyike. A síterep 305 km normál sípályát és 200 km magasan fekvő, ún. mély havas pályát tartalmaz, minek köszönhetően a világ legnagyobb síterepeinek egyike.
Lech Zürs egy a voralbergi Arlberg régió szívében található község. Az Arlberg régió a tizenkét tagot számláló és exkluzív "Best of Alps" régiók egyike. A síterep 305 km normál sípályát és 200 km magasan fekvő, ún. mély havas pályát tartalmaz, minek köszönhetően a világ legnagyobb síterepeinek egyike.
A túraútvonalak ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
Lech-Zürs Tourismus GmbH
Dorf 2
6764 Lech am Arlberg
Ausztria
6764 Lech am Arlberg
Ausztria