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MTA-Messtechnik GmbH

Rövid bemutatkozás
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Az MTA Messtechnik GmbH a víz- és szennyvízipar számára kutat és fejleszt technológiákat, illetve állít elő technológiailag innovatív termékeket.

Az MTA a kommunális víz- és szennyvízrendszerek ellenőrzésére és karbantartására, valamint az ivóvízhálózatok tisztítására szolgáló alkalmazások vezető szolgáltatója.

Az ...

Ágazat

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Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
Ausztria
+43421271491
office@mta-messtechnik.at
http://www.mta-messtechnik.at
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