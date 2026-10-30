MTA-Messtechnik GmbH
Rövid bemutatkozás
Az MTA Messtechnik GmbH a víz- és szennyvízipar számára kutat és fejleszt technológiákat, illetve állít elő technológiailag innovatív termékeket.
Az MTA Messtechnik GmbH a víz- és szennyvízipar számára kutat és fejleszt technológiákat, illetve állít elő technológiailag innovatív termékeket.
Az MTA a kommunális víz- és szennyvízrendszerek ellenőrzésére és karbantartására, valamint az ivóvízhálózatok tisztítására szolgáló alkalmazások vezető szolgáltatója.
Az ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
Ausztria
9300 St. Veit an der Glan
Ausztria