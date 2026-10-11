Münzer Bioindustrie GmbH
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Székhely
8261 Sinabelkirchen
Ausztria
1220 Wien
Ausztria
Cég profilja
A Münzer Bioindustrie GmbH egy tulajdonosok által irányított, több ágazatban tevékenykedő vállalatcsoport, amelynek székhelye Ausztriában található. Szolgáltatási körébe tartozik a folyékony hulladékok ártalmatlanítása, a használt étolajok begyűjtése és hasznosítása biodízel-előállítás céljára, ipari berendezések tisztítása, valamint kábel- és elektromos hulladékok újrahasznosítása. Az 1991-ben alapított családi vállalkozás Európa egyik legnagyobb használt étolaj-gyűjtője és -kereskedője. A bécsi Lobau olajkikötőben a Münzer üzemelteti a legnagyobb hazai biodízel-gyártó üzemet. A vállalat elsődleges célja a közlekedési és szállítási szektor dekarbonizálása. Több mint 800 alkalmazott három kontinensen a 2024/25-ös üzleti évben több mint 360 millió euró árbevételt ért el.
Üzleti lehetőségek
Hulladékból energia
A Münzer folyamatosan új partnereket és együttműködési lehetőségeket keres a használt étolaj begyűjtése terén. A körforgásos gazdaság területén tevékenykedő vállalatként a Münzer a használt étolajat fenntartható biodízellé alakítja át, ezzel hozzájárulva a közlekedési szektor dekarbonizációjához.
Emellett a Münzer mindig érdeklődik az innovatív nyersanyagok területén kialakítható új együttműködések iránt. A Münzer örömmel cserél tapasztalatot olyan vállalatokkal, amelyek megfelelő hulladékot és nyersanyagokat gyűjtenek és szállítanak.