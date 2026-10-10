Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Rövid bemutatkozás
Az Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) Ausztria hivatalos exporthitelezési ügynöksége (ECA) és az osztrák exportőröket és azok külföldi ügyfeleit támogatja.
Az Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) Ausztria hivatalos exporthitelezési ügynöksége (ECA) és az osztrák exportőröket és azok külföldi ügyfeleit támogatja.
Az OeKB hosszútávú és vonzó kamatozású finanszírozásokat kínál osztrák befektési termékek megvásárlásához. Az ügyfél ezáltal egy vonzó ...
Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Ausztria
1010 Wien
Ausztria