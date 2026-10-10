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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

Rövid bemutatkozás
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Az Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) Ausztria hivatalos exporthitelezési ügynöksége (ECA) és az osztrák exportőröket és azok külföldi ügyfeleit támogatja.

Az OeKB hosszútávú és vonzó kamatozású finanszírozásokat kínál osztrák befektési termékek megvásárlásához. Az ügyfél ezáltal egy vonzó ...

Ágazat

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Ausztria
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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