Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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Székhely
1010 Wien
Ausztria
4021 Linz
Ausztria
Cég profilja
A Plasser & Theurer osztrák családi vállalkozás több mint 70 éve szabja meg a mércét a pályaépítésben. A vasútépítés úttörője már 17.800 gépet szállított 110 országba. A gépprogram a vasúti pályák karbantartásához, építéséhez és átépítéséhez szükséges szinte valamennyi munkafolyamatot lefedi. A globális szervizszervezet 22 partnercéggel együtt biztosítja a termékek évtizedeken át tartó élettartamát. Az új ajánlatokat az MI-nek köszönhető egyszerű kezelhetőség, a végponttól végpontig terjedő megoldások és a klímabarát meghajtások jellemzik.
Üzleti lehetőségek
Pályaépítő gépek exportálása
A Plasser & Theurer az alábbi vágányépítési és karbantartási feladatokhoz biztosít gépeket és géprendszereket:
- dömöszölés
- murva szétosztása és kiegyenlítése
- Stabilizálás és tömörítés
- ágyazattisztítás
- alépítmény-rehabilitáció
- anyaglogisztika
- vágányfelújítás és új vágányépítés
- Váltóátalakítás és új váltók építése
- mobil pályakarbantartás
- mérési munkák
- felsővezeték-építés
- vágányfenntartás felépítményes motorkocsikkal
- különleges feladatok