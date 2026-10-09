PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Rövid bemutatkozás
A PÖTTINGER Entsorgungstechnik egy tradicionális osztrák családi vállalkozás, amely a kommunális hulladékkezeléshez és hulladékgazdálkodáshoz használt gépek vezető szolgáltatója. Préskonténerek, csigás tömörítők, azonosító- és mérőrendszerek, stb. gyártójaként a cég fenntartható és egyénre szabott termékmegoldásokat ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Ausztria
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Ausztria