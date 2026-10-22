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Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH

Rövid bemutatkozás
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A Seal Maker egy olyan nemzetközileg tevékeny cég, amely olyan kiváló minőségű félkész termékeket, CNC-esztergákat és tömítéseket gyárt, amelyek az ipar bármely területén felhasználhatók. A CNC-komplett rendszerek egy speciális szoftvert tartalmaznak, amely a félkész termékek gyors és gazdaságos feldolgozását segíti ...

Ágazat

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Székhely

Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Ausztria
+432626200850
+4326262008566
office@seal-maker.com
http://www.seal-maker.com
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