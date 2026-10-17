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"Snowsports GmbH"

Rövid bemutatkozás
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A Snowsports GmbH – Snowsports Academy sí- és snowboardoktatók képzésére és továbbképzésére, téli sportprojektek kidolgozására és téli sportturizmus területén történő tanácsadásra specializálódott.

A cég keres: vevőt

Ágazat

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Székhely

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Ausztria
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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A vállalatról

Cég profilja

A Snowsports GmbH – Snowsports Academy egy innovatív osztrák vállalat, amely sí- és snowboardoktatók képzésére és továbbképzésére, nemzetközi téli sportprojektek fejlesztésére, valamint a téli sportturizmus területén nyújtott professzionális tanácsadásra specializálódott.
Fő tevékenységi területei:
• Osztrák sí- és snowboardoktatók képzése német és angol nyelven
• Tanácsadás és projektek fejlesztése a téli sportok népszerűsítése érdekében
• Alternatív koncepciók a téli sportok fejlesztésére városi területeken
• Képzések Ausztriában vagy a projektpartner nemzetközi telephelyén

50 éves tapasztalattal rendelkező kompetenciapartnerként a téli sportok területén a minőség és a szenvedély áll az együttműködésünk középpontjában a projektpartnereinkkel.

Személyek
Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy
Szimbólumkép
© Snowsports Academy
Üzleti lehetőségek

Üzleti lehetőségek

Téli sport projektek a turisztikában

Az ügyfelek és partnerek profitálnak a Snowsports Academy vezetői csapatának és munkatársainak széles körű nemzetközi tapasztalatából a téli sportok üzletágának különböző területeinek felépítésében és fejlesztésében.
B2B:
• Síoktató-képző tanfolyamok Ausztriában vagy a projektpartner nemzetközi telephelyén
• Snowboardoktató-képző tanfolyamok Ausztriában vagy a projektpartner nemzetközi telephelyén
• Üzemeltetési és marketingkoncepciók
• Turizmusfejlesztés a téli sportok területén

B2C:
Résztvevők síoktatói és snowboardoktatói képző tanfolyamokra és tréningekre

Személyek
© Snowsports Academy