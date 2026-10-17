A Snowsports GmbH – Snowsports Academy egy innovatív osztrák vállalat, amely sí- és snowboardoktatók képzésére és továbbképzésére, nemzetközi téli sportprojektek fejlesztésére, valamint a téli sportturizmus területén nyújtott professzionális tanácsadásra specializálódott.

Fő tevékenységi területei:

• Osztrák sí- és snowboardoktatók képzése német és angol nyelven

• Tanácsadás és projektek fejlesztése a téli sportok népszerűsítése érdekében

• Alternatív koncepciók a téli sportok fejlesztésére városi területeken

• Képzések Ausztriában vagy a projektpartner nemzetközi telephelyén

50 éves tapasztalattal rendelkező kompetenciapartnerként a téli sportok területén a minőség és a szenvedély áll az együttműködésünk középpontjában a projektpartnereinkkel.

Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy