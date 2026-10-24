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STRABAG AG

Rövid bemutatkozás
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A STRABAG Wassertechnik elsősorban szennyvíztisztító- és ivóvízkezelő berendezéseket, valamint szilárdhulladék kezelőberendezésket és ahhoz tartozó hulladéklerakókat gyárt a CEE/SEE régióban ill. néhány Európán kívüli országban.

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