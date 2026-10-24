STRABAG AG
Rövid bemutatkozás
A STRABAG Wassertechnik elsősorban szennyvíztisztító- és ivóvízkezelő berendezéseket, valamint szilárdhulladék kezelőberendezésket és ahhoz tartozó hulladéklerakókat gyárt a CEE/SEE régióban ill. néhány Európán kívüli országban.
Ágazat
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Székhely
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Ausztria
1220 Wien
Ausztria
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Ausztria
9800 Spittal an der Drau
Ausztria
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Ausztria
3382 Loosdorf
Ausztria
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Ausztria
4614 Marchtrenk
Ausztria