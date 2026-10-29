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Transalpina Internationaler Frachtverkehr GmbH

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Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

Transalpina Internationaler Frachtverkehr GmbH
Sportplatzweg 1/1
6336 Langkampfen
Ausztria
+4353328010
+43533280133
office@transalpina.com
http://www.transalpina.com
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