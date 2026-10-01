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Ausztria 10 Éremmel ZátrA a 2026-os WorldSkills versenyt

Négy napon keresztül a világ minden tájáról érkező fiatal szakemberek mérték össze tudásukat a szakmák világbajnokságán Sanghajban. Az osztrák csapat 10 érmet, valamint 20 kiválósági díjat (Medallion for Excellence) szerzett.
"worldskills Shanghai 2026" displayed on a monitor at the event's cosing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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A WorldSkills szakmai világbajnokságot kétévente rendezik meg, amelyen fiatal szakemberek mérik össze tudásukat a világ minden tájáról. A több mint 60 versenyszámban a résztvevők négy napon át, saját szakmájukhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokon és projekteken dolgoznak. A 48. WorldSkills versenynek idén Sanghaj adott otthont.

A Team Austria 10 éremmel zárta a versenyt: 4 ezüst- és 6 bronzérmet szerzett. Aranyérem ezúttal nem került az osztrák csapathoz. A dobogóról lemaradó, de kiemelkedő – legalább 700 pontot elérő a maximális 800-ból – teljesítményt nyújtó versenyzőket a Medallion for Excellence díjjal ismerték el. Ezt az elismerést idén 20 osztrák versenyző vehette át.

photo of the participants cheering at the WorldSkills 2026's closing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

 

A verseny rendkívül szoros, és a végső eredményben a szakmai tudás mellett olykor egy kis szerencsének is szerepe van. A nemzetek összesített rangsorát idén is Kína vezeti. Ausztria a nemzetközi mezőnyben a 7., az európai országok között pedig a 3. helyen végzett Svájc és Franciaország mögött. A mintegy 1400 versenyzőt és 80 országot felvonultató mezőnyben ez nagyszerű eredmény.

Az osztrák fiatal szakemberek elkötelezettségükkel és szakmai tudásukkal méltó módon képviselték Ausztriát a szakmai képzés legnagyobb nemzetközi versenyén.

Az ADVANTAGE AUSTRIA gratulál az osztrák csapatnak, különösen pedig valamennyi díjazott versenyzőnek a nagyszerű eredményhez!

photo of the 10 Austrian participants who won a medal at WorldSkills 2026 © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik


A következő WorldSkills versenyt 2028-ban a japán Aichi prefektúrában rendezik meg.

Ezt megelőzően, 2027-ben Düsseldorfban kerül sor az EuroSkills európai szakmai bajnokságra.

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