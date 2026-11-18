Del 10 al 13 de noviembre de 2026, Austria participó con un Pabellón Austriaco en PLASTIMAGEN MÉXICO 2026, celebrada en Centro Banamex, Ciudad de México. La edición 2026 contó con más de 740 expositores de 14 países y reunió a miles de profesionales del sector.

Las empresas participantes del Pabellón Austríaco fueron ECON, Eisbär Trockentechnik, EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft, htw molds, M-A-S Maschinen- und Anlagenbau Schulz, NGR - Next Generation Recyclingmaschinen, Senoplast Klepsch & Co., z-moulds y SML Maschinengesellschaft.

Además del Pabellón Austriaco, también estuvieron presentes otras empresas austriacas como Engel, Meusburger, Starlinger, Wittmann Group y Anton Paar, que participaron con sus propios espacios de exhibición

Durante el evento, organizamos también un cóctel para los expositores, que nos brindó la oportunidad de intercambiar ideas, establecer nuevos contactos y fortalecer vínculos comerciales en un ambiente agradable.

¡Muchas gracias a todas las empresas participantes y a quienes nos visitaron durante estos días! Nos vemos en la próxima edición.