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Az első Láthatatlan hallóimplantátumot fejlesztették ki ausztriában

A MED-EL orvostechnikai vállalat 15 éven át kutatta ezt a technológiát. Most pedig ezt a világszerte egyedülálló eszközt először alkalmazták műtéti úton, klinikai vizsgálaton kívül.
© MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
© MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
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Az osztrák orvostechnikai vállalat története több mint 50 évvel ezelőtt kezdődött a Bécsi Műszaki Egyetemen. Azóta a MED-EL számos úttörő innovációt fejlesztett ki és tökéletesített – hozzájárulva ezzel a halláskárosult emberek életminőségét és életélményeinek javításához. Bemutatták a világ első és egyetlen láthatatlan cochleáris implantátumát, amelynek minden alkatrésze teljes egészében a bőr alatt helyezkedik el.

Enyhe vagy közepes fokú halláskárosodás esetén hagyományos hallókészülékeket alkalmaznak. Ezek felerősítik a hangot, így a környezeti zajok és beszédhangok hangosabbnak hallhatóak. Súlyos halláskárosodás esetén ez azonban nem elegendő. Ilyenkor kerülnek előtérbe a cochleáris implantátumok. Ezek megkerülik a belső fül károsodott részeit, és közvetlenül stimulálják a hallóideget: a hangot egy készülék veszi fel, és továbbítja az implantátumnak. Az implantátum elektromos jelekkel stimulálja a csigát (cochlea). A hallóideg ezeket a jeleket az agyba továbbítja. Az agy feldolgozza a jeleket, és hangokként érzékeli őket.

Az osztrák családi vállalat, a MED-EL alapítói, Ingeborg és Erwin Hochmair 1975-ben kezdték meg a cochleáris implantátumok fejlesztését. Az első ilyen implantátumot 1977-ben ültették be műtéti úton, és ezt tekintik a mai modern cochleáris implantátumok alapjának A kívülről teljesen láthatatlan implantátum megalkotásának víziója már a kezdetektől fontos célkitűzés volt. A kutatók meg voltak győződve arról, hogy egy ilyen megoldás nemcsak esztétikai szempontból lenne előnyösebb, hanem jelentős pozitív pszichológiai hatásokkal is járna a viselők számára. A megvalósítást azonban hosszú ideig akadályozta, hogy nem álltak rendelkezésre megfelelő akkumulátorok és mikrofonok. Ha például a mikrofon a bőr alatt helyezkedik el, a hangzás jelentősen megváltozik. A legnagyobb technológiai kihívást ezért egy olyan mikrofon kifejlesztése jelentette, amely képes megfelelően működni ebben a környezetben, és a bőrön keresztül is kiváló hangminőséget biztosítani.

Tizenöt év kutatás és fejlesztés után a MED-EL büszkén mutatta be az első olyan cochleáris implantátumot, amely teljes egészében a bőr alatt helyezkedik el. Világszerte már mintegy 40 páciens kapta meg ezt az implantátumot, és nemrégiben az első olyan beültetésre is sor került, amelyet már nem klinikai vizsgálat keretében végeztek el. Az érintettek számára az új implantátum újabb lépést jelent az önállóság, a szabadság és az életöröm felé, hiszen a készülék éjszaka és víz alatt is viselhető, valamint az akkumulátor töltése közben is teljes mértékben használható marad.

A díjat a vállalat nemzetközi szerepvállalásáért kapta, különösen azokért a projektekért, amelyeket fejlődő és feltörekvő országokban valósít meg. E kezdeményezések célja a hallásegészségügyi rendszerek átfogó fejlesztése. A programok középpontjában a szakemberek képzése, a korai diagnózis támogatása, valamint a hallással kapcsolatos ismeretek széles körű és könnyen hozzáférhető átadása áll. A MED-EL ezáltal nemzetközi szinten is hozzájárul ahhoz, hogy a siketség ne jelentsen kommunikációs akadályt, és hogy a páciensek jobb életminőséget érhessenek el.

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