Szabályozzák például
- a termékekre vonatkozó követelményeket,
amelyek a használhatóságot, a kompatibilitást, a biztonságot, az egészség- és környezetvédelemet garantálják;
- az eljárásokat és a folyamatokat,
mint például a munka szakszerű végrehajtását vagy a szerződések odaítélését;
- a vizsgálati módszereket és a mérési eljárásokat,
ahhoz, hogy a határértékek és a követelmények betartását ellenőrizni tudják;
- a fogalmakat,
hogy az egységes terminológia segítségével az üzleti partnerek közötti, ügyfelekkel, vizsgálati állomásokkal és hatóságokkal történő kapcsolattartás egyszerűbb legyen.
- megkönnyítik a termékek és szolgáltatások összehasonlítását,
- gondoskodnak a racionális tervezési- és termelési folyamatról,
- megkönnyítik a rutinmunkát,
- megszüntetik a kereskedelmi akadályokat nemzeti, európai és nemzetközi szinten
- és megkönnyítik a piacra jutást.
Az európai szabványok
Ausztriában a ma érvényben lévő szabványok nagy része – több mint 20.000 – európai eredetű. Az európai szabványok (Ausztriában „ÖNORMEN EN”) minden EU és EFTA államban megegyezőek és ezáltal elhárítják az Európai Gazdasági Térségen belül a kereskedelmi akadályokat. A nemzeti bizottság küldöttei közösen és konszenzusban készítik a szabványokat.
Európai szintű szervezetek:
- Európai Szabványügyi Bizottság (CEN)
- Európai Elektronikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC)
- Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI)
Listát az irányelvekről, beleértve a hozzájuk tartozó szabványokról a "New Approach" (angol nyelven) oldalon talál.
Nemzetközi szabványok
Az európai szabványok mellett léteznek szabványok, amelyek világszerte elismertek: ezek az úgynevezett nemzetközi szabványok (ISO). Az átvett nemzetközi szabványokat Ausztriában „ÖNORM ISO” névvel jelölik. Sok nemzetközi szabvány egyidejűleg európai és ezáltal nemzeti szabvány is (Ausztriában: „ÖNORM EN ISO”).
Nemzetközi szintű szervezetek:
- Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)
- Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC)
- Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)
Nemzeti szabványok
Az európai (és nemzetközi) szabványok részaránya az osztrák szabványok között majdnem 80%-os. De egy sor nemzeti szabvány is létezik. Nemzeti „ÖNORM” szabványokat olyan területen dolgoztak és dolgoznak ki, ahol eddig nem volt szükség nemzetek feletti szabványokra.
Import az EU-országokba
Az áruk szabad mozgása az európai belső piac alapvető szabadságához tartozik. Ez azt jelenti, hogy azokat az árukat, amelyek már piacra kerültek Ausztriában – mivel a ide tartozó EU-irányelvek alapvető követelményeit és az azokhoz tartozó szabványokat teljesítették – más EU-államokban is engedélyezettek.
Ha valamely árura nem lenne európai szabvány, vagy a célországban a nemzeti szabványok betartása nem kötelező, akkor, kérem, forduljon az Osztrák Szabványügyi Intézet Sales Service Osztályához.
Szállítás az EU-n kívüli országokba
Nemzeti (osztrák) és európai normák magas biztonsági és minőségi színvonalat írnak elő az osztrák termékekre. Ennek ellenére szükséges lehet a termékeket a célország jogi és normatív előírásaihoz hozzáigazítani, azért, hogy a piacra be lehessen vinni.
Ha információkra van szüksége az érvényes szabványokról és jogi előírásokról, kérem, forduljon az Osztrák Szabványügy Intézet Sales Service Osztályához:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Az ON Sales & Service osztályán keresztül - költségtérítés ellenében - az összes szükséges normát megkaphatja. Kívánság szerint a munkatársak a célországban érvényes szabványokról kutatást végeznek és beszerzik az eredeti dokumentumokat.
Hol juthat hozzá a szabványokhoz?
Szabványokat éjjel-nappal díjtalanul lehívhat az interneten az Osztrák Szabványügyi Intézet honlapján:www.on-norm.at/shop.Írja be a keresőbe a keresett fogalmat, a dokumentum számát, a dokumentum címét vagy annak egy részét!
Kereken 200.000 dokumentum áll rendelkezésre, a teljes szöveget költségtérítés ellenében vásárolhatja meg. A honlapon megtalálható szabványok:
- az összes ÖNORM- és ON-szabály (ONR),
- az összes európai szabvány németül és angolul (EN),
- az összes nemzetközi szabvány (ISO, IEC),
- valamint egy sor külföldi szabvány (mint például: DIN - szintén németül és angolul).
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Az Osztrák Szabványügyi Intézet tanúsítja, hogy a termék megfelel a szabványoknak, például "ÖNORM....geprüft" jelzéssel. További ON konformitási rendszer: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. További információkat ahttp://www.on-norm.at/publish/certification.html?&L=1 weboldalon talál.
Az ON olyan kompetens helyként is ismert, amely jogosult EU megfelelőségi tanúsítványok, valamint gyártóművi gyártásellenőrzési bizonylatok kiállítására, amelyek az építési termékek CE-tanúsításának előfeltételei. Ha ez érdekli Önt, kérem forduljon az alábbi intézethez:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html