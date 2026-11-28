Az európai szabványok

Ausztriában a szabványok ÖNORM jelölést kapnak. Ezeket az Osztrák Szabványügyi Hivatal (ON) adja ki. Az ON szervezi és koordinálja a szabványok kidolgozását a gazdaság, igazgatás, tudomány és fogyasztóvédelem érintett és érdekelt köreivel, akik képviselőket küldenek az ON-bizottságba. Ennek jogi kerete az osztrák szabványtörvény (1971).

Ausztriában a ma érvényben lévő szabványok nagy része – több mint 20.000 – európai eredetű. Az európai szabványok (Ausztriában „ÖNORMEN EN”) minden EU és EFTA államban megegyezőek és ezáltal elhárítják az Európai Gazdasági Térségen belül a kereskedelmi akadályokat. A nemzeti bizottság küldöttei közösen és konszenzusban készítik a szabványokat.



Európai szintű szervezetek:

Európai Szabványügyi Bizottság (CEN)

Európai Elektronikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC)

Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI)

Nemzetközi szabványok

Sok esetben az európai szabványok biztosítanak alapot arra, hogy az európai törvényalkotás (EU-irányelvek) alapvető követelményeit a gyakorlatban meg lehessen valósítani. Megteremtik az előfeltételeket ahhoz, hogy az áruk az európai piacra kerülhessenek.Listát az irányelvekről, beleértve a hozzájuk tartozó szabványokról a "New Approach" (angol nyelven) oldalon talál.

Az európai szabványok mellett léteznek szabványok, amelyek világszerte elismertek: ezek az úgynevezett nemzetközi szabványok (ISO). Az átvett nemzetközi szabványokat Ausztriában „ÖNORM ISO” névvel jelölik. Sok nemzetközi szabvány egyidejűleg európai és ezáltal nemzeti szabvány is (Ausztriában: „ÖNORM EN ISO”).



Nemzetközi szintű szervezetek:

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)

Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC)

Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)

Nemzeti szabványok

Az európai (és nemzetközi) szabványok részaránya az osztrák szabványok között majdnem 80%-os. De egy sor nemzeti szabvány is létezik. Nemzeti „ÖNORM” szabványokat olyan területen dolgoztak és dolgoznak ki, ahol eddig nem volt szükség nemzetek feletti szabványokra.