Az osztrák kereskedő cégek évtizedes tapasztalataiknak köszönhetően rendkívül nagy világpiaci ismerettel rendelkeznek, ezáltal nagy segítséget tudnak nyújtani az export- és importüzletek lebonyolításában. A tranzitkereskedelem, ami két piac összekapcsolását jelenti - ez esetben az osztrák vállalatok által -, egyre nagyobb jelentőségű.
Különösen a közép- és kelet-európai piacokat ismerik alaposan az osztrák vállalatok. Természetesen a külkereskedelmi cégek gyakorlatilag a világ összes piacán jelen vannak. A nagy flexibilitás, az áruk eljuttatása a kívánt helyre, valamint az ehhez tartozó know-how szállítása teszi az osztrák külkereskedelmi vállalatokat megbízhatóvá és keresett partnerré.
Az osztrák külkereskedelem igazi sikertörténet. 2006-ban mind az import, mind az export vonatkozásában átlépték a lélektani határnak számító 100 Mrd eurós értékhatárt. Ily módon minden harmadik munkahely közvetlenül vagy közvetetten a külkereskedelemhez kapcsolódik. A Bundesgremium des Außenhandels (a Külkereskedők Országos Szakmai Testülete) a külkereskedelmi vállalatok részesedését az összes importból 30%-ra becsüli, exportból való részesedésük szintén 30%. A testület a következő évekre is növekedéssel számol, amihez jelentős mértékben hozzájárul a tranzitkereskedelem.
A Bundesgremium des Außenhandels becslése szerint a tranzitkereskedelem nagysága Ausztria értéktermelésében 2-3 Mrd euró nagyságú. Az osztrák külkereskedelmi vállalatok know-how-ja az elmúlt években az exportsikerek jelentős tényezője volt.
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Egy új és talán nehéz út tapasztalt partnerrel jobban járható. Sok esetben az exportpiacok megdolgozásához, a közvetlen piacra lépéshez gazdaságilag a legjobb alternatíva egy osztrák külkereskedelmi vállalattal való partnerség és kooperáció.
Az osztrák külkereskedelmi vállalatokkal való határon belüli és kívüli együttműködés a gyártóknak számos előnyt kínál, így a következőket:
- kockázatcsökkentés új piacok bekapcsolásánál és azok megdolgozásában
- a sok év alatt felhalmozódott kereskedelmi know-how kihasználása kedvező költséggel
- a távolság és az időeltolódás áthidalása
- a finanszírozási stratégia és a logisztika ismerete és használata
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Österreich
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