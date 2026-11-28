Az osztrák kereskedő cégek évtizedes tapasztalataiknak köszönhetően rendkívül nagy világpiaci ismerettel rendelkeznek, ezáltal nagy segítséget tudnak nyújtani az export- és importüzletek lebonyolításában. A tranzitkereskedelem, ami két piac összekapcsolását jelenti - ez esetben az osztrák vállalatok által -, egyre nagyobb jelentőségű.

Különösen a közép- és kelet-európai piacokat ismerik alaposan az osztrák vállalatok. Természetesen a külkereskedelmi cégek gyakorlatilag a világ összes piacán jelen vannak. A nagy flexibilitás, az áruk eljuttatása a kívánt helyre, valamint az ehhez tartozó know-how szállítása teszi az osztrák külkereskedelmi vállalatokat megbízhatóvá és keresett partnerré.