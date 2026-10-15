Szállítás és közlekedés

Ausztriát kitűnően kiépített autópályák, gyorsforgalmi utak és országos főközlekedési utak kötik össze minden szomszédos országgal. Valamennyi kiemelt átkelőhelynek számító határállomás (autópálya- és az országúti átkelőhelyek) éjjel- nappal nyitva vannak.







Ausztriában a közlekedési szabályok és közlekedési jelzések általában megegyeznek a többi európai országéval. Ausztriában minden autópályára és gyorsforgalmi útra útdíjat (német nyelven) kell fizetni.

Gépjárművekre vonatkozó rendelkezések

A határátlépésnél a tehergépjárműre nem szükségesek a vámpapírok. Külföldi jogosítvánnyal egy éven keresztül lehet Ausztriában tehergépjárművet vezetni. Az Európai Gazdasági Térségből és az EU tagállamaiból származó jogosítványokat Ausztriában elismerik. Más országokból érkező utazónak rendelkeznie kell nemzetközi jogosítvánnyal, ha országával nincs erre vonatkozó megállapodás. Ellenkező esetben elég a nemzeti jogosítvány a német nyelvű fordítása. Felvilágosítást erről az osztrák autóklubboknál, az ÖAMTC-nél (német nyelven) és az ARBÖ-nál (német nyelven) kaphat. Külföldi gépjárműveknek kötelező az országuk nemzeti jelzését az autó hátulján feltüntetni.

A tanktartályban lévő üzemanyagon kívül a beutazásnál további 10 litert lehet pótkannában illetékmentesen bevinni. Az Európai Unión kívüli lakóhellyel rendelkező utasok az autójukat illetékmentesen 6 hónapig használhatják magáncélra az EU térségében. A személyautót a használat végeztével változatlan állapotban kell kivinni.

Sebességkorlátozások

Megengedett legnagyobb sebesség (ha a közlekedési tábla másképp nem jelzi):

Személygépkocsi és motor:

Országúton: 100 km/óra

Autópályán: 130 km/óra

Lakott területen, a helységnév jelző táblák között: 50 km/óra





Lakókocsi 3.500 kg-ig:

Lakott területen: 50 km/óra

Lakott területen: 50 km/óra Országúton: 100 km/óra

Országúton: 100 km/óra Autópályán: 130 km/óra





Személygépkocsi könnyű utánfutóval (750 kg-ig), vontatójármű 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeggel:

Lakott területen: 50 km/óra

Autópályán és országúton: 100 km/óra





Személygépkocsi utánfutóval 750 kg felett (vontatójármű és utánfutó együtt 3,5 t megengedett össztömeggel együtt):

Lakott terület: 50 km/óra

Országúton: 80 km/óra

Országúton: 80 km/óra Autópályán: 100 km/óra





Autóbusz:

Lakott területen: 50 km/óra

Lakott területen: 50 km/óra Országúton: 80 km/óra

Országúton: 80 km/óra Autópályán: 100 km/óra (22:00 és 5:00 óra között azonban csak 90 km/óra bizonyos autópályákon).





Kötelező mentési sáv

A mentési sávok létesítése 2012. január 1-jétől kötelező Ausztria autópályáin és gyorsforgalmi útjain. A mentési sávok lehetővé teszik a rendvédelmi erők és a mentési egységek számára, hogy gyorsan elérjék a baleset helyszínét.

Fényvisszaverő figyelmeztető mellényre vonatkozó kötelezettség

Ausztria útjain a zárt településeken kívül fényvisszaverő figyelmeztető mellény viselése kötelező. Ez azt jelenti, hogy a vezetőnek egy fényvisszaverő mellényt mindig magánál kell tartania, ezt balesetnél vagy defektnél az útra kilépve fel kell vennie. Ezáltal egy kettős kötelezettség van érvényben, amit kétszeresen lehet büntetni. Közúti ellernőrzés során a fényvisszaverő figyelmeztető mellény felmutatása kérhető.

Gyermek az autóban

A 14 éven aluli gyermekek, akik 150 cm-nél alacsonyabbak, csak megfelelő gyermekülésben utazhatnak. Személygépkocsiban és kombiban (az úgynevezett kisbuszokban is) ülőhelyenként 1 gyermek szállítható, ahol a kornak és a magasságnak megfelelően kell biztosítani a gyermekülést.

Alkohol fogyasztása volán mögött

A véralkoholszint határa Ausztriában 0,5 ezrelék. Ennek a határnak az átlépése pénzbüntetést von maga után, bizonyos körülmények között a jogosítvány bevonása is lehetséges.

Biztonsági öv kötelező használata

A biztonsági öv becsatolása Ausztriában kötelező.

Telefonálás autóban

Vezetés közben csak kihangosító berendezéssel lehet telefonálni. A kihangosító berendezést úgy kell beszerelni, hogy egy kézzel is lehessen kezelni és a vezetőt semmilyen körülmények között se zavarja.

Motorkerékpárvezetőkre vonatkozó előírások

A bukósisak használata a kétkerekű gépjárműveknél Ausztriában kötelező. A motorvezetők számára kötelező utazás közben nappal is a tompított fény használata. Matrica vásárlása kötelező.

Üzemanyag

Ausztriában minden benzinkútnál ólommentes 91-es oktánszámú normál benzin, valamint euro-super (95 oktánszámú ólommentes benzin) és super plus (98 oktánszámú ólommentes benzin) kapható. Az ólmozott benzin eladása Ausztriában tilos, a katalizátor nélküli járművekbe a benzinkutaknál adalékanyag kapható.

Közlekedési baleset, defekt

A személyi sérüléssel járó közlekedési baleseteket azonnal jelenteni kell a rendőrségen, anyagi károk esetében csak akkor, ha a kölcsönös felelősséget nem lehetett bizonyítani. Az ÖAMTC és az ARBÖ éjjel-nappali „defektszolgálattal" rendelkezik, amelyet minden gépjárművezető igénybe vehet ( klubtagsággal nem rendelkezőknek fizetés ellenében).

Segényhívószámok (előhívó szám nélkül): Európa szerte egységes segélyhívás 112 Tűzoltóság 122 Rendőrség 133 Mentők 144 Orvosi rádiószolgálat 141 Hegyimentők 140 ÖAMTC defekt segítség 120 ARBÖ defekt segítség 123





Közlekedési hírek

Közlekedési információkat egész Ausztria területéről valamint a határmenti országok főútvonalairól az Ö3 rádióállomás félóránként ad.

Éjjel-nappal lehet a 0800 600601 (egész Ausztria területén ingyenes) telefonszámon közlekedési információkat kapni. A nem ingyenesen hívható 0900 600 600 szolgáltatási számon az aktuális közlekedési híreket telefonon is meg lehet hallgatni. Több információ található erről az interneten oe3.ORF.at (német nyelven).