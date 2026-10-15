Szállítás és közlekedés

Ausztriában a közlekedési szabályok és közlekedési jelzések általában megegyeznek a többi európai országéval. Ausztriában minden autópályára és gyorsforgalmi útra útdíjat (német nyelven) kell fizetni.
Gépjárművekre vonatkozó rendelkezések
A határátlépésnél a tehergépjárműre nem szükségesek a vámpapírok. Külföldi jogosítvánnyal egy éven keresztül lehet Ausztriában tehergépjárművet vezetni. Az Európai Gazdasági Térségből és az EU tagállamaiból származó jogosítványokat Ausztriában elismerik. Más országokból érkező utazónak rendelkeznie kell nemzetközi jogosítvánnyal, ha országával nincs erre vonatkozó megállapodás. Ellenkező esetben elég a nemzeti jogosítvány a német nyelvű fordítása. Felvilágosítást erről az osztrák autóklubboknál, az ÖAMTC-nél (német nyelven) és az ARBÖ-nál (német nyelven) kaphat. Külföldi gépjárműveknek kötelező az országuk nemzeti jelzését az autó hátulján feltüntetni.
A tanktartályban lévő üzemanyagon kívül a beutazásnál további 10 litert lehet pótkannában illetékmentesen bevinni. Az Európai Unión kívüli lakóhellyel rendelkező utasok az autójukat illetékmentesen 6 hónapig használhatják magáncélra az EU térségében. A személyautót a használat végeztével változatlan állapotban kell kivinni.
Sebességkorlátozások
Megengedett legnagyobb sebesség (ha a közlekedési tábla másképp nem jelzi):
Személygépkocsi és motor:
- Országúton: 100 km/óra
- Autópályán: 130 km/óra
- Lakott területen, a helységnév jelző táblák között: 50 km/óra
Lakókocsi 3.500 kg-ig:
- Lakott területen: 50 km/óra
- Országúton: 100 km/óra
- Autópályán: 130 km/óra
Személygépkocsi könnyű utánfutóval (750 kg-ig), vontatójármű 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeggel:
- Lakott területen: 50 km/óra
- Autópályán és országúton: 100 km/óra
Személygépkocsi utánfutóval 750 kg felett (vontatójármű és utánfutó együtt 3,5 t megengedett össztömeggel együtt):
- Lakott terület: 50 km/óra
- Országúton: 80 km/óra
- Autópályán: 100 km/óra
Autóbusz:
- Lakott területen: 50 km/óra
- Országúton: 80 km/óra
- Autópályán: 100 km/óra (22:00 és 5:00 óra között azonban csak 90 km/óra bizonyos autópályákon).
Kötelező mentési sáv
A mentési sávok létesítése 2012. január 1-jétől kötelező Ausztria autópályáin és gyorsforgalmi útjain. A mentési sávok lehetővé teszik a rendvédelmi erők és a mentési egységek számára, hogy gyorsan elérjék a baleset helyszínét.
Fényvisszaverő figyelmeztető mellényre vonatkozó kötelezettség
Ausztria útjain a zárt településeken kívül fényvisszaverő figyelmeztető mellény viselése kötelező. Ez azt jelenti, hogy a vezetőnek egy fényvisszaverő mellényt mindig magánál kell tartania, ezt balesetnél vagy defektnél az útra kilépve fel kell vennie. Ezáltal egy kettős kötelezettség van érvényben, amit kétszeresen lehet büntetni. Közúti ellernőrzés során a fényvisszaverő figyelmeztető mellény felmutatása kérhető.
Gyermek az autóban
A 14 éven aluli gyermekek, akik 150 cm-nél alacsonyabbak, csak megfelelő gyermekülésben utazhatnak. Személygépkocsiban és kombiban (az úgynevezett kisbuszokban is) ülőhelyenként 1 gyermek szállítható, ahol a kornak és a magasságnak megfelelően kell biztosítani a gyermekülést.
Alkohol fogyasztása volán mögött
A véralkoholszint határa Ausztriában 0,5 ezrelék. Ennek a határnak az átlépése pénzbüntetést von maga után, bizonyos körülmények között a jogosítvány bevonása is lehetséges.
Biztonsági öv kötelező használata
A biztonsági öv becsatolása Ausztriában kötelező.
Telefonálás autóban
Vezetés közben csak kihangosító berendezéssel lehet telefonálni. A kihangosító berendezést úgy kell beszerelni, hogy egy kézzel is lehessen kezelni és a vezetőt semmilyen körülmények között se zavarja.
Motorkerékpárvezetőkre vonatkozó előírások
A bukósisak használata a kétkerekű gépjárműveknél Ausztriában kötelező. A motorvezetők számára kötelező utazás közben nappal is a tompított fény használata. Matrica vásárlása kötelező.
Üzemanyag
Ausztriában minden benzinkútnál ólommentes 91-es oktánszámú normál benzin, valamint euro-super (95 oktánszámú ólommentes benzin) és super plus (98 oktánszámú ólommentes benzin) kapható. Az ólmozott benzin eladása Ausztriában tilos, a katalizátor nélküli járművekbe a benzinkutaknál adalékanyag kapható.
Közlekedési baleset, defekt
A személyi sérüléssel járó közlekedési baleseteket azonnal jelenteni kell a rendőrségen, anyagi károk esetében csak akkor, ha a kölcsönös felelősséget nem lehetett bizonyítani. Az ÖAMTC és az ARBÖ éjjel-nappali „defektszolgálattal" rendelkezik, amelyet minden gépjárművezető igénybe vehet ( klubtagsággal nem rendelkezőknek fizetés ellenében).
|Segényhívószámok (előhívó szám nélkül):
|Európa szerte egységes segélyhívás
|112
|Tűzoltóság
|122
|Rendőrség
|133
|Mentők
|144
|Orvosi rádiószolgálat
|141
|Hegyimentők
|140
|ÖAMTC defekt segítség
|120
|ARBÖ defekt segítség
|123
Közlekedési hírek
Közlekedési információkat egész Ausztria területéről valamint a határmenti országok főútvonalairól az Ö3 rádióállomás félóránként ad.
Éjjel-nappal lehet a 0800 600601 (egész Ausztria területén ingyenes) telefonszámon közlekedési információkat kapni. A nem ingyenesen hívható 0900 600 600 szolgáltatási számon az aktuális közlekedési híreket telefonon is meg lehet hallgatni. Több információ található erről az interneten oe3.ORF.at (német nyelven).
Az Austrian Airlines Ausztria legnagyobb légitársasága, mely az egész világba irányuló járathálózatot üzemeltet és mintegy 130 desztinációval rendelkezik. Különösen Közép- és Kelet-Európában nagyon sűrű a járathálózata. Az Austrian Airlines a Lufthansa Csoport partnere, és ezáltal a Star Alliance tagja.
Szolgáltatás a légiösszeköttetésről
Érdeklődjön az Ön légi összeköttetéséről .
Érkezés külföldről / Nemzetközi repülőterek
Nemzetközi csatlakozások az alábbi reptereken vannak
Ezen repülőterek között naponta belföldi járatok közlekednek.
(PDF, 0.4MB) Központi járatinformáció: +43 1 7007 22233
Vienna Airport-Shuttle-Service
A City Airport Train CAT 16 perces menetidővel köti össze Bécs repülőterét a belvárossal (Bahnhof Wien Mitte): Menetrend (angol nyelven)
A Vienna Airport Bus menetrendje és díjszabása a bécsi repülőtér honlapján olvasható, ugyanitt további információkat talál a gyorsvasút (S-Bahn), taxi, autóbérlés és shuttle szervíz szolgáltatásokról is.
Az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) és a WESTbahn kedvező jegyvásárlási lehetőségeket kínál az Ausztrián keresztül történő vasúti közlekedésre.
Tudta Ön, hogy személygépkocsiját vagy motorbiciklijét is magával viheti, anélkül hogy a fárasztó utat az autópályán kellene megtennie?
Autót szállító vonatok indulnak naponta az alábbi viszonylatokban.
Tauernbahn autózsilip
Az ÖBB Tauernbahn ingaszerelvényei átviszik személygépkocsiját vagy motorbiciklijét a Tauern-alagúton (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
További információkat, valamint a pontos szállítási- és biztonsági előírásokat a “Tauernbahn autószállító ingavonat” (PDF, 0.7MB) tájékoztatóban talál.
Információ
Közelebbi információ a menetrendről és helyfoglalásról a Osztrák Szövetségi Vasutak weboldalon, telefonon az ÖBB Call Centerén keresztül a +43 5 1717 számon, pályaudvarokon lévő pénztárakban vagy utazási irodáknál és autókluboknál kaphat.
Ha fel szeretné fedezni Ausztriát, akkor számos közlekedési eszköz közül választhat. Tájékozódjon a kényelmes és izgalmas utazás további lehetőségeiről.
Hajó
A Dunán több hajózási társaság dolgozik különböző útvonalakon. Ezenkívül az osztrák tavakon is vannak menetrendszerinti járatok és kirándulóhajók is.
Információkat kaphat:
Autóbusz
Az Österreichische Postbus AG 800 távlatban naponta közel 21.200 autóbuszjáratot közlekedtet Ausztriában. Autóbusszal elérhető szinte minden, a turizmus szempontjából fontos helység.
Információk Ausztria autóbuszközlekedéséhez
Taxi
A taxik a nagyobb városokban hitelesített taxiórával vannak felszerelve. A tarifát mind a megtett út, mind az idő alapján számolják. Információk a taxival történő utazáshoz Bécsben
Bécsből a reptérre vezető útnál (kérjük már a rendelésnél "Flughafentaxi"-t rendelni) a taxi viteldíjhoz kb. 18 eurót számolnak hozzá a visszaútra.
Az Airport Taxi sajátos taxi, amely csak a repülőtérre és repülőtérről közlekedik, a schwechati repülőtéren várja az utasokat. Előre kell megrendelni, fix tarifával dolgoznak (beleértve a csomagot is) és nem számítanak fel felárat az üresjáratra.
Hegyi vasútak
Ausztriában kereken 3.000 kötélpálya, libegő és sífelvonó (német nyelven) működik. Közülük sok 3.000 méter magasságig visz fel.