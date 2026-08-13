Misión comercial Centroamérica

PANAMÁ Y GUATEMALA: DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2026
La Oficina Comercial de Austria en México invita a empresas austriacas a participar en una misión comercial a Panamá y Guatemala. Este evento multisectorial está dirigido tanto a empresas enfocadas en B2B como en B2G e incluye reuniones personalizadas, visitas a empresas y eventos de networking.
Ante la sólida base de producción y los proyectos de infraestructura previstos en ambos países, esta misión ofrece oportunidades estratégicas para el know-how y las soluciones innovadoras de Austria.
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Persona de contacto: Georg Josel
T +52 55 5254 4418 | E mexiko@advantageaustria.org