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Misión comercial Centroamérica

Los cables rosas recaen sobre una placa de metal plateada. © ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
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PANAMÁ Y GUATEMALA: DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2026

La Oficina Comercial de Austria en México invita a empresas austriacas a participar en una misión comercial a Panamá y Guatemala. Este evento multisectorial está dirigido tanto a empresas enfocadas en B2B como en B2G e incluye reuniones personalizadas, visitas a empresas y eventos de networking.

Ante la sólida base de producción y los proyectos de infraestructura previstos en ambos países, esta misión ofrece oportunidades estratégicas para el know-how y las soluciones innovadoras de Austria.

¿Tiene alguna pregunta o desea más información?

Persona de contacto: Georg Josel

T +52 55 5254 4418 | E mexiko@advantageaustria.org 


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