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Binder + Co AG

O firme
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Spoločnosť Binder+Co je medzinárodne úspešný špecialista na stroje a kompletné systémy na zmenšovanie veľkosti, preosievanie, mokré a tepelné spracovanie, triedenie, balenie a paletizáciu všetkých druhov voľne loženého tovaru.

Štajerská spoločnosť z obce Gleisdorf je lídrom na svetovom trhu v recyklácii skla a v ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Rakúsko
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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