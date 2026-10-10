Binder + Co AG
O firme
Spoločnosť Binder+Co je medzinárodne úspešný špecialista na stroje a kompletné systémy na zmenšovanie veľkosti, preosievanie, mokré a tepelné spracovanie, triedenie, balenie a paletizáciu všetkých druhov voľne loženého tovaru.
Spoločnosť Binder+Co je medzinárodne úspešný špecialista na stroje a kompletné systémy na zmenšovanie veľkosti, preosievanie, mokré a tepelné spracovanie, triedenie, balenie a paletizáciu všetkých druhov voľne loženého tovaru.
Štajerská spoločnosť z obce Gleisdorf je lídrom na svetovom trhu v recyklácii skla a v ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Rakúsko
8200 Gleisdorf
Rakúsko