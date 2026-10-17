CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
O firme
CONTAINEX - člen spoločnosti WALTER GROUP - je popredným dodávateľom kontajnerov a mobilných priestorových systémov.
CONTAINEX - člen spoločnosti WALTER GROUP - je popredným dodávateľom kontajnerov a mobilných priestorových systémov.
Spoločnosť CONTAINEX dodáva zákazníkom po celej Európe "okamžitý priestor" - to znamená priestorové riešenia s kontajnermi. Či ide o rozšírenie kancelárskych a sanitárnych priestorov alebo o rozšírenie ...
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Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
2355 Wiener Neudorf
Rakúsko
2355 Wiener Neudorf
Rakúsko
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Zellerstraße 1
6330 Kufstein
Rakúsko
6330 Kufstein
Rakúsko