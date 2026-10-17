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CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.

O firme
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CONTAINEX - člen spoločnosti WALTER GROUP - je popredným dodávateľom kontajnerov a mobilných priestorových systémov.

Spoločnosť CONTAINEX dodáva zákazníkom po celej Európe "okamžitý priestor" - to znamená priestorové riešenia s kontajnermi. Či ide o rozšírenie kancelárskych a sanitárnych priestorov alebo o rozšírenie ...

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