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Coolibree GmbH
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Hlavné sídlo
Coolibree GmbH
Raimundgasse 1
1020 Wien
Rakúsko
+431310200150
+431310200159
office@coolibree.com
http://www.coolibree.com
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Nové materiály / Kompozity
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Energie / Udržateľnosť / Prírodné zdroje
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Technológie životného prostredia
Poľnohospodárstvo
Lesníctvo / Drevárenský priemysel
Energetický priemysel
Ťažobný priemysel
Energetická efektívnosť / Zelené budovy
Potraviny / Obchod / Spotrebný tovar
Silver Generation
Víno / Pivo / Destiláty
Biopotraviny
Potraviny / Nealkoholické nápoje
Šport a voľný čas
Priemysel / Strojárstvo / Materiály
Elektronický a elektrotechnický priemysel / Mechatronika
Výstavba priemyselných budov / Smart Factory
Chemický a plastikársky priemysel
Papier a obaly
Nové materiály / Kompozity
Kovy / Obrábanie kovov
Mobilita
Automobilový priemysel
Námorný priemysel
Železničná doprava
Letectvo / Bezpečnosť
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Služby
Bankovníctvo/Poisťovníctvo
Inžinierstvo
Vzdelávanie
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Software & IT
Letectvo / Bezpečnosť
Urban Technologies
Nové materiály / Kompozity
Zdravie
Silver Generation
Life Science a farmaceutický priemysel
Infraštruktúra zdravotníctva a inštitúcie/zariadenia
Medicínska technika a laboratórne zariadenia