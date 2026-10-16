GW International Holding GmbH
O firme
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Kontaktné možnosti
3 Pobočky v tejto krajine
Gebrüder Weiss, s.r.o.
Letná 45
040 01 Košice
Slovensko
040 01 Košice
Slovensko
Gebrüder Weiss, s.r.o. Obchodné oddelenie a marketing
Diaľničná cesta 20
903 01 Senec
Slovensko
903 01 Senec
Slovensko
GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Strojnícka 19
080 01 Prešov
Slovensko
080 01 Prešov
Slovensko
Hlavné sídlo
GW International Holding GmbH
Bundesstrtaße 110
6923 Lauterach
Rakúsko
6923 Lauterach
Rakúsko