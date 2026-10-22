Head Sport GmbH
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
6921 Kennelbach
Rakúsko
Firemné profil
Už od roku 1950 je spoločnosť HEAD synonymom inovatívneho dizajnu, technickej dokonalosti a vášne pre šport. Spoločnosť spravuje medzinárodné portfólio silných značiek:
• HEAD (produkty pre zimné športy, raketové športy a plávanie)
• PENN (tenisové a raketbalové loptičky)
• TYROLIA (lyžiarske viazania)
• MARES/SSI/rEvo (potápačské vybavenie a vzdelávanie)
• LiveAboard (potápačské zájazdy)
• ZOGGS (plavecké vybavenie)
• INDIGO (lyžiarske a snowboardové vybavenie)
• AQUALUNG (potápačské a šnorchlovacie produkty)
Obchodné príležitosti
HEAD LYŽE / LYŽIARKY / VIAZANIA - Špičkový výkon pre požičovne aj predaj
Profesionálna distribučná sieť spoločnosti HEAD zabezpečuje spoľahlivé a plynulé zásobovanie produktmi HEAD a zároveň poskytuje obchodným partnerom aj požičovniam vysokú úroveň servisu a podpory.
HEAD ponúka premyslené riešenia pre lyžiarske požičovne a kvalitné produkty určené na predaj. Mnohé z najväčších lyžiarskych požičovní na svete sa spoliehajú na značku HEAD a profitujú zo skúseností a odborného know-how, ktoré spoločnosť získala vďaka dlhoročnej spolupráci s medzinárodnými partnermi.