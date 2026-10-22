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Head Sport GmbH

O firme
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Firma HEAD je globálnym lídrom v oblasti prémiového a výkonnostného športového vybavenia a športového oblečenia pre športovcov všetkých výkonnostných úrovní. Spoločnosť pôsobí v piatich obchodných divíziách.

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Rakúsko
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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O firme

Firemné profil

Už od roku 1950 je spoločnosť HEAD synonymom inovatívneho dizajnu, technickej dokonalosti a vášne pre šport. Spoločnosť spravuje medzinárodné portfólio silných značiek:
• HEAD (produkty pre zimné športy, raketové športy a plávanie)
• PENN (tenisové a raketbalové loptičky)
• TYROLIA (lyžiarske viazania)
• MARES/SSI/rEvo (potápačské vybavenie a vzdelávanie)
• LiveAboard (potápačské zájazdy)
• ZOGGS (plavecké vybavenie)
• INDIGO (lyžiarske a snowboardové vybavenie)
• AQUALUNG (potápačské a šnorchlovacie produkty)

Produktový obrázok
© Head Sport GmbH
Ilustračný obrázok
© Head Sport GmbH
Obchodné príležitosti

Obchodné príležitosti

HEAD LYŽE / LYŽIARKY / VIAZANIA - Špičkový výkon pre požičovne aj predaj

Profesionálna distribučná sieť spoločnosti HEAD zabezpečuje spoľahlivé a plynulé zásobovanie produktmi HEAD a zároveň poskytuje obchodným partnerom aj požičovniam vysokú úroveň servisu a podpory.

HEAD ponúka premyslené riešenia pre lyžiarske požičovne a kvalitné produkty určené na predaj. Mnohé z najväčších lyžiarskych požičovní na svete sa spoliehajú na značku HEAD a profitujú zo skúseností a odborného know-how, ktoré spoločnosť získala vďaka dlhoročnej spolupráci s medzinárodnými partnermi.

Ilustračný obrázok
© Head Sport GmbH