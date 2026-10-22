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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

O firme
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Spoločnosť JOANNEUM RESEARCH vyvíja riešenia a technológie pre obchod a priemysel v širokej škále sektorov a vykonáva špičkový výskum na medzinárodnej úrovni.

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