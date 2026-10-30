MTA-Messtechnik GmbH
O firme
Spoločnosť MTA Messtechnik GmbH sa zameriava na výskum a vývoj technológií pre vodný a kanalizačný priemysel a vyrába technicky inovatívne produkty.
Spoločnosť MTA Messtechnik GmbH sa zameriava na výskum a vývoj technológií pre vodný a kanalizačný priemysel a vyrába technicky inovatívne produkty.
Spoločnosť MTA Messtechnik GmbH je lídrom v oblasti riešení na kontrolu a údržbu systémov komunálnych vodovodov a kanalizácií, vrátane čistenia inžinierskych sietí ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
Rakúsko
9300 St. Veit an der Glan
Rakúsko