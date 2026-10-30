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MTA-Messtechnik GmbH

O firme
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Spoločnosť MTA Messtechnik GmbH sa zameriava na výskum a vývoj technológií pre vodný a kanalizačný priemysel a vyrába technicky inovatívne produkty.

Spoločnosť MTA Messtechnik GmbH je lídrom v oblasti riešení na kontrolu a údržbu systémov komunálnych vodovodov a kanalizácií, vrátane čistenia inžinierskych sietí ...

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
Rakúsko
+43421271491
office@mta-messtechnik.at
http://www.mta-messtechnik.at
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