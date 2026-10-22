Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
1010 Wien
Rakúsko
4021 Linz
Rakúsko
Firemné profil
Rakúska rodinná spoločnosť Plasser & Theurer už viac ako 70 rokov určuje štandardy v oblasti výstavby koľají. Ako priekopník v železničnom staviteľstve dodali už 17 800 strojov do 110 krajín.
Ponuka strojov pokrýva takmer všetky pracovné procesy potrebné pri údržbe, výstavbe a prestavbe železničných tratí. V rámci globálneho servisu sa spolu s 22 partnerskými spoločnosťami starajú o produkty počas životného cyklu trvajúceho desiatky rokov. Jednoduchá obsluha podporená umelou inteligenciou, komplexné riešenia a pohony šetrné k životnému prostrediu charakterizujú naše nové produkty.
Obchodné príležitosti
Vývoz železničných stavebných strojov
Spoločnosť Plasser & Theurer ponúka stroje a strojové systémy na nasledujúce stavebné a údržbové práce na železničných tratiach:
• podbíjanie
• rozvoz a urovnávanie podsypu
• stabilizácia a zhutňovanie
• čistenie podsypu
• úprava podložia
• logistika materiálu
• výstavba a obnova koľají
• výstavba a obnova výhybiek
• rektifikácia pohyblivých koľajníc
• meracie práce
• výstavba trakčného vedenia
• údržba trate pomocou koľajových motorových vozidiel
• špeciálne úlohy