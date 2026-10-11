PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
O firme
Spoločnosť PÖTTINGER Entsorgungstechnik je tradičná rakúska rodinná spoločnosť a popredný dodávateľ strojov pre priemysel recyklácie a odpadového hospodárstva. Ako výrobca lisovacích kontajnerov, skrutkových kompresorov, vážiacich systémov Ident, atď., ponúka spoločnosť svojim zákazníkom trvalo udržateľné a na mieru ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Pobočky v tejto krajine
Pöttinger Stroje s.r.o.
Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovensko
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovensko
Hlavné sídlo
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Rakúsko
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Rakúsko