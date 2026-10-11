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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

O firme
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Spoločnosť PÖTTINGER Entsorgungstechnik je tradičná rakúska rodinná spoločnosť a popredný dodávateľ strojov pre priemysel recyklácie a odpadového hospodárstva. Ako výrobca lisovacích kontajnerov, skrutkových kompresorov, vážiacich systémov Ident, atď., ponúka spoločnosť svojim zákazníkom trvalo udržateľné a na mieru ...

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Pobočky v tejto krajine

Pöttinger Stroje s.r.o.
Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovensko
+421387626220
+421387626222
vojtech.kakos@poettinger-stroje.sk
http://www.poettinger-oneworld.at
vCard

Hlavné sídlo

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Rakúsko
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
vCard