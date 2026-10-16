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Scheuch GmbH

O firme
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Spoločnosť Scheuch prispieva už viac ako 55 rokov k ochrane našej planéty inovatívnymi technológiami na kontrolu znečistenia ovzdušia a ponúka vysokokvalitné riešenia špecifické pre aplikáciu v oblastiach technológie ovzdušia a životného prostredia.

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Pobočky v tejto krajine

Scheuch s.r.o.
Postfach P.O.Box 176
971 01 Prievidza
Slovensko
+42146
+42146
office.svk@scheuch.com
http://www.scheuch.com
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Hlavné sídlo

Scheuch GmbH
Weierfing 68
4971 Aurolzmünster
Rakúsko
+4377529050
office@scheuch.com
https://scheuch-industrial-solutions.com/
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