Scheuch GmbH
O firme
Spoločnosť Scheuch prispieva už viac ako 55 rokov k ochrane našej planéty inovatívnymi technológiami na kontrolu znečistenia ovzdušia a ponúka vysokokvalitné riešenia špecifické pre aplikáciu v oblastiach technológie ovzdušia a životného prostredia.
Odvetvie
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Pobočky v tejto krajine
Scheuch s.r.o.
Postfach P.O.Box 176
971 01 Prievidza
Slovensko
971 01 Prievidza
Slovensko
Hlavné sídlo
Scheuch GmbH
Weierfing 68
4971 Aurolzmünster
Rakúsko
4971 Aurolzmünster
Rakúsko