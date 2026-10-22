Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
O firme
Spoločnosť Seal Maker je celosvetovo operujúci výrobca vysoko kvalitných polotovarov, CNC sústruhov a tesnení, ktoré možno využiť vo všetkých odvetviach priemyslu. Ucelené CNC systémy ponúkame so špeciálnym softvérom a slúžia k rýchlemu a hospodárnemu ďalšiemu spracovaniu polotovarov na hydraulické a pneumatické ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Rakúsko
7025 Pöttelsdorf
Rakúsko