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Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH

O firme
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Spoločnosť Seal Maker je celosvetovo operujúci výrobca vysoko kvalitných polotovarov, CNC sústruhov a tesnení, ktoré možno využiť vo všetkých odvetviach priemyslu. Ucelené CNC systémy ponúkame so špeciálnym softvérom a slúžia k rýchlemu a hospodárnemu ďalšiemu spracovaniu polotovarov na hydraulické a pneumatické ...

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Rakúsko
+432626200850
+4326262008566
office@seal-maker.com
http://www.seal-maker.com
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