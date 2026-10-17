"Snowsports GmbH"
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
1210 Wien
Rakúsko
Firemné profil
Snowsports Academy je moderná rakúska spoločnosť, ktorá sa zameriava na komplexnú prípravu a ďalší rozvoj inštruktorov lyžovania a snowboardingu, realizáciu medzinárodných projektov v oblasti zimných športov a poskytovanie profesionálneho poradenstva v segmente zimného turizmu.
Hlavné oblasti pôsobenia
• Rakúske certifikované vzdelávacie programy pre inštruktorov lyžovania a snowboardingu v nemeckom a anglickom jazyku
• Poradenstvo a vývoj projektov na podporu a dlhodobý rozvoj zimných športov
• Inovatívne a alternatívne koncepty rozvoja zimných športov v mestskom prostredí
• Vzdelávacie programy realizované v Rakúsku alebo na medzinárodných lokalitách projektových partnerov
Ako kompetenčný partner s viac ako 50-ročnými skúsenosťami v oblasti zimných športov staviame našu spoluprácu na kvalite, odbornosti a skutočnej vášni pre zimné športy.
Obchodné príležitosti
Projekty zimných športov v cestovnom ruchu
Naši klienti a partneri profitujú z rozsiahlych medzinárodných skúseností vedenia a odborného tímu Snowsports Academy pri budovaní a rozvoji jednotlivých segmentov biznisu v oblasti zimných športov.
B2B riešenia:
• Vzdelávacie kurzy pre inštruktorov lyžovania v Rakúsku alebo v zahraničí u projektového partnera
• Vzdelávacie kurzy pre inštruktorov snowboardingu v Rakúsku alebo v zahraničí u projektového partnera
• Koncepcie riadenia prevádzok a efektívne marketingové stratégie
• Strategický rozvoj cestovného ruchu so zameraním na zimné športy
B2C riešenia:
• Účasť na vzdelávacích programoch a tréningoch pre inštruktorov lyžovania a snowboardingu