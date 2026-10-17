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"Snowsports GmbH"

O firme
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Snowsports GmbH – Snowsports Academy sa špecializuje na profesionálne vzdelávanie a rozvoj inštruktorov lyžovania a snowboardingu, tvorbu inovatívnych projektov v oblasti zimných športov a odborné poradenstvo pre zimný cestovný ruch.

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Rakúsko
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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O firme

Firemné profil

Snowsports Academy je moderná rakúska spoločnosť, ktorá sa zameriava na komplexnú prípravu a ďalší rozvoj inštruktorov lyžovania a snowboardingu, realizáciu medzinárodných projektov v oblasti zimných športov a poskytovanie profesionálneho poradenstva v segmente zimného turizmu.

Hlavné oblasti pôsobenia
• Rakúske certifikované vzdelávacie programy pre inštruktorov lyžovania a snowboardingu v nemeckom a anglickom jazyku
• Poradenstvo a vývoj projektov na podporu a dlhodobý rozvoj zimných športov
• Inovatívne a alternatívne koncepty rozvoja zimných športov v mestskom prostredí
• Vzdelávacie programy realizované v Rakúsku alebo na medzinárodných lokalitách projektových partnerov

Ako kompetenčný partner s viac ako 50-ročnými skúsenosťami v oblasti zimných športov staviame našu spoluprácu na kvalite, odbornosti a skutočnej vášni pre zimné športy.

Osoby
Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy
Ilustračný obrázok
© Snowsports Academy
Obchodné príležitosti

Obchodné príležitosti

Projekty zimných športov v cestovnom ruchu

Naši klienti a partneri profitujú z rozsiahlych medzinárodných skúseností vedenia a odborného tímu Snowsports Academy pri budovaní a rozvoji jednotlivých segmentov biznisu v oblasti zimných športov.

B2B riešenia:
• Vzdelávacie kurzy pre inštruktorov lyžovania v Rakúsku alebo v zahraničí u projektového partnera
• Vzdelávacie kurzy pre inštruktorov snowboardingu v Rakúsku alebo v zahraničí u projektového partnera
• Koncepcie riadenia prevádzok a efektívne marketingové stratégie
• Strategický rozvoj cestovného ruchu so zameraním na zimné športy

B2C riešenia:
• Účasť na vzdelávacích programoch a tréningoch pre inštruktorov lyžovania a snowboardingu

Osoby
© Snowsports Academy