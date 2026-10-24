STRABAG AG
O firme
Spoločnosť STRABAG Wassertechnik sa zameriava prednostne na výstavbu čistiarní odpadových vôd a čistiarní pitnej vody, jednoduché čistiarne tuhých odpadov vrátane súvisiacej výstavby a zatvárania skládok v CEE/SEE, ako aj vo vybraných krajinách mimo Európy.
Odvetvie
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Kontaktné možnosti
Pobočky v tejto krajine
STRABAG - ZIPP Development s. r. o.
Mlynské nivy 61/A
825 18 Bratislava
Slovensko
825 18 Bratislava
Slovensko
Hlavné sídlo
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Rakúsko
1220 Wien
Rakúsko
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Rakúsko
9800 Spittal an der Drau
Rakúsko
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Rakúsko
3382 Loosdorf
Rakúsko
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Rakúsko
4614 Marchtrenk
Rakúsko