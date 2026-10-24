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STRABAG AG

O firme
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Spoločnosť STRABAG Wassertechnik sa zameriava prednostne na výstavbu čistiarní odpadových vôd a čistiarní pitnej vody, jednoduché čistiarne tuhých odpadov vrátane súvisiacej výstavby a zatvárania skládok v CEE/SEE, ako aj vo vybraných krajinách mimo Európy.

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Pobočky v tejto krajine

STRABAG - ZIPP Development s. r. o.
Mlynské nivy 61/A
825 18 Bratislava
Slovensko
+421232621111
+421232623352
predaj@strabag.com
http://www.zippdevelopment.sk/
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Hlavné sídlo