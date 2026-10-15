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voestalpine Rail Technology GmbH

O firme
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Spoločnosť voestalpine Railway Systems je celosvetovým lídrom pre systémové riešenia v oblasti železničnej infraštruktúry a ponúka vysokokvalitné produkty, logistiku a služby pre koľajnice, výhybkové systémy, zabezpečovacie a monitorovacie zariadenia.

Plne integrovaný materiálový reťazec nad rámec ocele a priemyselné ...

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

voestalpine Rail Technology GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Rakúsko
+435030426
+4350304664981
info.schienen@voestalpine.com
https://www.voestalpine.com/railway-systems
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