voestalpine Rail Technology GmbH
O firme
Spoločnosť voestalpine Railway Systems je celosvetovým lídrom pre systémové riešenia v oblasti železničnej infraštruktúry a ponúka vysokokvalitné produkty, logistiku a služby pre koľajnice, výhybkové systémy, zabezpečovacie a monitorovacie zariadenia.
Spoločnosť voestalpine Railway Systems je celosvetovým lídrom pre systémové riešenia v oblasti železničnej infraštruktúry a ponúka vysokokvalitné produkty, logistiku a služby pre koľajnice, výhybkové systémy, zabezpečovacie a monitorovacie zariadenia.
Plne integrovaný materiálový reťazec nad rámec ocele a priemyselné ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
voestalpine Rail Technology GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Rakúsko
8700 Leoben
Rakúsko