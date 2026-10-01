Rakúsko získalo na WorldSkills 2026 10 medailí

Súťaž WorldSkills sa koná každé 2 roky. Na týchto majstrovstvách sveta v povolaniach mladí odborníci z celého sveta predvádzajú nadobudnuté zručnosti. Vo viac ako 60 disciplínach preukazujú svoje vedomosti a odbornú spôsobilosť do praxe a počas 4 dní pracujú na skúšobných úlohách a projektoch zo svojho odboru. Dejiskom tohto v poradí už 48 ročníka podujatia WorldSkills bol Šanghaj v Číne.
Rakúsky tím tento rok zažiaril s 10 medailami – 4 striebornými a 6 bronzovými. Na zlato to tentoraz, žiaľ, nestačilo. Výnimočné výkony (získanie najmenej 700 z 800 bodov), ktoré však nestačili na umiestnenie na stupňoch víťazov, získavajú taktiež dôstojné uznanie: ocenenie Medallion for Excellence (Medailu za excelentnosť). Do Rakúska putovalo 20 týchto ocenení „Medals for Excellence“.
Konkurencia je veľká a nakoniec, rovnako ako v športe, aj tu môže nakoniec rozhodnúť trocha šťastia. Tento rok sa na čele medzinárodného rebríčka opäť umiestnila Čína. Rakúsko sa v medzinárodnom rebríčku umiestnilo na 7. mieste, v európskom rebríčku na 3. mieste za Švajčiarskom a Francúzskom. Vzhľadom na to, že na súťaži sa zúčastnilo približne 1 400 súťažiacich z 80 krajín, ide o fantastický výsledok, na ktorý môže byť rakúsky tím oprávnene hrdý. Mladí odborníci z Rakúska s nasadením a nadšením predviedli svoje zručnosti na najväčšom podujatí v oblasti odborného vzdelávania a potvrdili, že sú vynikajúcimi ambasádormi Rakúska ako poskytovateľa odborného vzdelávania.
ADVANTAGE AUSTRIA blahoželá rakúskemu tímu a najmä oceneným k ich úspechu!
Ďalšie WorldSkills sa uskutočnia v roku 2028 v Aichi v Japonsku.
Predtým sa ale v roku 2027 uskutočnia EuroSkills v Düsseldorfe v Nemecku.