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KYOCERA AVX Components (Salzburg) GmbH

简介
标识

AB Mikroelektronik作为服务公司致力于定制电子模块和组件的研发和生产。AB Mikroelektronik接受从构想到批量生产的特殊订货要求。

公司的核心技术在于以最小的空间结构，在极端条件下实现高功率密度。通过研发技术、拓展功能和开发新工艺，可制造出可进行工业化生产的产品：

— 不同型号车前灯LED模块
— 电动水泵的ECU（电子控制单元）
— 电动空气压缩机的ECU
— 电动摩托车或电动自行车的控制装置

行业

联系方式

联系方式

总部

KYOCERA AVX Components (Salzburg) GmbH
Josef-Brandstätter-Straße 2
5020 Salzburg
奥地利
+43662449910
+4366242048910
salzburg.info@kyocera-avx.com
https://sc.kyocera-avx.com/
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