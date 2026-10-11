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KYOCERA AVX Components (Salzburg) GmbH
简介
AB Mikroelektronik作为服务公司致力于定制电子模块和组件的研发和生产。AB Mikroelektronik接受从构想到批量生产的特殊订货要求。
公司的核心技术在于以最小的空间结构，在极端条件下实现高功率密度。通过研发技术、拓展功能和开发新工艺，可制造出可进行工业化生产的产品：
— 不同型号车前灯LED模块
— 电动水泵的ECU（电子控制单元）
— 电动空气压缩机的ECU
— 电动摩托车或电动自行车的控制装置
联系方式
联系方式
总部
KYOCERA AVX Components (Salzburg) GmbH
Josef-Brandstätter-Straße 2
5020 Salzburg
奥地利