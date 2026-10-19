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M-A-S Maschinen- und Anlagenbau Schulz GmbH

简介
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MAS 致力于对塑料进行升级回收，是高性能挤出生产线装备的引领者。

行业

联系方式

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总部

M-A-S Maschinen- und Anlagenbau Schulz GmbH
Hobelweg 1
4055 Pucking
奥地利
+43722978999
info@mas-austria.com
http://www.mas-austria.com
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